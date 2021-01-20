Фото: Виктор Хабаров, «Вечерняя Москва»

Почти 2000 детей-сирот обрели семью в Подмосковье в прошлом году, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

— В 2020 году 1790 детей-сирот обрели родителей в подмосковных замещающих семьях, — уточнила министр Ирина Каклюгина.

Как рассказали в ведомстве, всего в Московской области насчитывается почти 4 тысячи приемных семей, из них 194 семьи созданы в 2020 году. В Подмосковье работают 72 бесплатные школы по подготовке приемных родителей, обучение в них за 2020 год прошли 2344 человека, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В Приморском крае возбуждено уголовное дело из-за халатности при покупке жилья детям-сиротам, передает ОТР. В прошлом году жилье в регионе ожидали больше 5000 совершеннолетних сирот. На квартиры для них было выделено 740 миллионов рублей, а потрачено — меньше 300 миллионов.

Ранее экстрасенс Дарья Миронова рассказала о том, что ждет детей, родившихся в этом году, в беседе с Nation News.

— Люди, рожденные в январе 2021 года, будут счастливы, особенно в личной жизни. У них хорошее будущее в семейной жизни, — уверена Миронова.

Эксперт объяснила это особым сочетанием цифр в датах рождения детей.

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