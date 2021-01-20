Врач рассказал, как правильно одеться зимой

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Терапевт Алексей Добровольский рассказал, как правильно одеться зимой, в беседе с Nation News.

— Многие надевают на себя пять свитеров, чтобы не замерзнуть. Потом в общественном транспорте им становится жарко, выделяется пот, и тогда на морозе шансов заболеть становится больше, — считает Добровольский.

Врач советует в холодное время года обязательно носить варежки, так как в них все пальцы находятся вместе и сохраняют тепло. Зимний образ также стоит дополнить шерстяным шарфом, но дышать через него ртом не стоит. На морозе шарф намокнет и обледенеет, и тогда увеличится вероятность простудиться. Обувь эксперт рекомендует выбрать свободную, а от узких моделей зимой отказаться.

Врач-терапевт Татьяна Романенко не рекомендует сидеть на диете зимой, так как организму при пониженных температурах нужна калорийная пища для выработки энергии, сообщает «Москва 24».

— Вероятность того, что сытый замерзнет, значительно меньше, чем тот, кто голодает. Более того, когда мы сидим на диете и у нас урезанный рацион, у нас снижается температура тела, мы можем сильнее мерзнуть, — уверена Романенко.

Ранее ФАН сообщило, как зимой одевается телеведущий Дмитрий Шепелев. Телеведущий рассказал поклонникам, что заранее подготовился к холодам и приобрел шерстяное термобелье, термоноски, штаны с начесом, теплый свитер-водолазку, вязаную шапку, ботинки на толстой подошве, пуховик и перчатки.

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