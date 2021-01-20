СМИ: Полиция сообщила о нескольких жертвах взрыва в Мадриде

Фото: mos.ru/Максим Денисов

Несколько человек стали жертвами взрыва в центре Мадрида. Об этом сообщает канал TeleMadrid, ссылающийся на источники в полиции.

По предварительным данным, в результате происшествия есть погибшие. Это подтверждают правоохранители.

Как пишет местная пресса, погибло 2-3 человека.

Видео: Telegram-канал Mash

Ранее стало известно о мощном взрыве в центре Мадрида. По данным спасателей, ЧП произошло на улице Толедо, 98. СМИ утверждают, что взрыв задел стоящий рядом дом престарелых, большая его часть обрушилась. На месте работают экстренные службы города, в том числе полиция и медики. Идет эвакуация прохожих и местных жителей.

Спасатели также заявили о нескольких пострадавших в результате аварии. Предварительно, пострадали шесть человек. По некоторым данным, причиной взрыва могла стать утечка газа.

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