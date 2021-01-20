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Народный календарь. Почему не страшно заболеть 21 января

Народный календарь. Почему не страшно заболеть 21 января

Василий Плиткин

Общество

В народном календаре 21 января носило название Емельян Перезимник или Василиса зимняя. Наши предки верили, что в этот день всегда метут метели и бураны, поэтому в путешествие отправляться не рекомендовалось.

Считалось, что тот, кто заболел на Емельяна, быстро пойдет на поправку. Заканчивались Святки, люди начинали работать со второй половины дня. В первой половине дня крестьяне часто ходили в гости и рассказывали интересные истории. Отсюда и пошла поговорка: «Мели Емеля, твоя неделя».

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Почему не страшно заболеть 21 января

Приметы погоды гласили, что если в доме запотели окна, то скоро потеплеет. Если ветер с юга дует, летом будут грозы.

В этот четверг отмечается Международный день объятий. В России 21 января считается Днем инженерных войск.

76 лет назад в Москве был основан главный Ботанический сад. 67 лет назад в США на воду была спущена первая в мире атомная подводная лодка.

В этот день родились физик-ядерщик Игорь Курчатов, актеры Бенни Хилл, Дмитрий Харатьян и Светлана Ходченкова, певец Пласидо Доминго.

Именины отмечают Виктор, Владимир, Георгий, Дмитрий, Михаил, Юлиан, Евгений, Емельян, Василиса, Илья.

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