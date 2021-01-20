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Светлана Ходченкова удивила поклонников откровенным снимком
Фото: Наталья Нечаева, «Вечерняя Москва»

Светлана Ходченкова удивила поклонников откровенным снимком

Никита Абрамов

Звезды

Актриса Светлана Ходченкова опубликовала фотографию, на которой она предстала перед поклонниками в смелом образе.

На снимке актриса позирует в белом боди, которое подчеркивает ее фигуру.

Под фотографией в ее Instagram-аккаунте подписчики оставили множество комплиментов в комментариях: «Вы прямо как девочка выглядите на этом фото»; «Так нежно и эстетично!»; «Молодость — это всегда красиво»; «Какая нежная!».

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