Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Инновационная станция экомониторинга воздуха начала работу в технополисе «Москва»
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Инновационная станция экомониторинга воздуха начала работу в технополисе «Москва»

Кирилл Николаев

Город

Инновационная станция экомониторинга воздуха начала работу в технополисе «Москва». Об этом в среду, 20 января, заявил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

По его словам, эта станция доносит информацию в полном объеме. Проходящие мимо люди могут видеть информацию о состоянии атмосферного воздуха. Кроме того, станция позволяет сделать выводы об эффективности транспортного каркаса города. На ней имеется табло, где высвечиваются все параметры атмосферы: сероводород, угарный газ, оксиды углерода и азота, а также мелкие взвешенные частицы.

— В зависимости от состояния воздуха станция подсвечивается разным светом: красным — если есть превышение, а если нет — зеленым, — цитирует Кульбачевского агентство городских новостей «Москва».

Он добавил, что станция работает меньше недели. За это время эпизодов сильного загрязнения атмосферы в этой зоне не зафиксировано.

Читайте также: Более пяти миллионов книг отпечатали в типографии технополиса «Москва» за год

Москвакачество городского воздуха
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Коренев
Алексей Коренев

Как вас дурят банки, когда берете кредит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обнаженка или обычный страх перед старостью

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Быть Ольгой Бузовой — тяжелая работа

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Писатель — это пока не профессия

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Что-то мне лицо твое не нравится

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ждем всех, кто хочет работать

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Помер Джим, да и черт с ним

Все мнения
О проекте