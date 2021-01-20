Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Инновационная станция экомониторинга воздуха начала работу в технополисе «Москва». Об этом в среду, 20 января, заявил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

По его словам, эта станция доносит информацию в полном объеме. Проходящие мимо люди могут видеть информацию о состоянии атмосферного воздуха. Кроме того, станция позволяет сделать выводы об эффективности транспортного каркаса города. На ней имеется табло, где высвечиваются все параметры атмосферы: сероводород, угарный газ, оксиды углерода и азота, а также мелкие взвешенные частицы.

— В зависимости от состояния воздуха станция подсвечивается разным светом: красным — если есть превышение, а если нет — зеленым, — цитирует Кульбачевского агентство городских новостей «Москва».

Он добавил, что станция работает меньше недели. За это время эпизодов сильного загрязнения атмосферы в этой зоне не зафиксировано.

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