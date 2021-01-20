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Спорткомплекс с катком ввели в эксплуатацию в районе Чертаново Центральное
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Спорткомплекс с катком ввели в эксплуатацию в районе Чертаново Центральное

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, улица Красного Маяка, 13Ак2 Карта всех событий

Спортивный комплекс с катком ввели в эксплуатацию в столичном районе Чертаново Центральное. Об этом в среду, 20 января, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Здание находится по адресу улица Красного Маяка, напротив владения 13а, корпус 2. Общая площадь объекта составляет 4,7 тысячи квадратных метров. Проектировщики уделили особое внимание фасаду здания. Его украшением стали массивные стены цвета морской волны с элементами ленточного остекления.

На первом этаже находятся ледовое поле размером 30 на 60 метров, кабинеты врачей, технические помещения и раздевалки. Также здесь оборудовали комнаты для сушки формы, заточки коньков и индивидуальной подгонки клюшек.

На втором этаже расположены спортивный зал, административные помещения и буфет. Здание приспособлено для маломобильных групп населения. Перед спортивным комплексом расположилась парковка на 25 мест. Прилегающую к нему территорию благоустроили, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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