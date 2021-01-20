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Арашуковых оставили в столичном СИЗО еще на три месяца
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Арашуковых оставили в столичном СИЗО еще на три месяца

Ростислав Зубков

Закон

Бывшему сенатору Рауфу Арашукову продлили срок ареста еще на три месяца. Соответствующее решение в среду, 20 января, принял Мосгорсуд.

— Суд удовлетворил ходатайство и продлил меру пресечения до 24 апреля, — приводит РИА Новости слова адвоката Владимира Постанюка.

Аналогичное решение принято в отношении отца экс-члена Совфеда Рауля, а также их сообщников, включая: бывшего замгендиректора АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Николая Романова, метролога филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Ессентуках Игоря Кайшева и замгендиректора АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Замира Борсова.

Заседание прошло без сенатора, поскольку у него ранее выявили коронавирус. Следователь уточнил, что в связи с заболеванием Арашукова перевели из «Лефортово» в медсанчасть «Матросской тишины».

По версии следствия, Рауль Арашуков как глава преступного сообщества заказал, а его сын Рауф как участник ОПГ организовал убийства зампреда молодежного движения «Адэге-Хэсэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Вину они отрицают. В начале апреля 2019 года экс-сенатору также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.

Дело Арашуковых

В январе 2019 года правоохранители задержали ныне бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова прямо во время заседания Совета Федерации. Ему предъявили обвинение в участии в преступном сообществе, организации двух убийств и давлении на свидетелей. Суд наложил арест на его денежные средства и имущество.

Также экс-сенатору предъявили обвинение в хищении природного газа у компании «Газпром» на сумму более 30 миллиардов рублей.

Помимо этого, сообщниками по делу бывшего члена СФ проходят его отец Рауль Арашуков и ряд других фигурантов. Один из них — задержанный в Ставрополе предприниматель Владимир Козлов — первый и пока единственный признался в участии в хищениях газа. Также Раулю Арашукову предъявили обвинение в убийстве экс-советника главы КЧР. Всего по делу Арашуковых следствие привлекло в качестве обвиняемых более 25 человек. При этом часть фигурантов находится в розыске.

Читайте также: Предварительное следствие по делу экс-сенатора Арашукова и его отца завершено

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