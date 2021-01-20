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Власти назвали число погибших при взрыве газа в центре Мадрида
Фото:iagonmi / CC BY 2.0.

Власти назвали число погибших при взрыве газа в центре Мадрида

Ростислав Зубков

В мире

В результате взрыва газа в Мадриде погибли три человека, еще один пропал без вести. Об этом сообщили испанские власти.

— Данные, которыми мы располагаем – есть уже трое погибших и один пропавший, похоже, это техник, который чинил котел, — приводит 24 Horas слова представителя испанского правительства в сообществе Мадрид Хосе Мануэль Франко.

После разбора завалов число жертв может увеличиться, добавил он.

Уточняется, что пострадали восемь человек, один — в тяжелом состоянии.

Видео: Telegram-канал Mash

В среду днем, 20 января, стало известно о взрыве в центре испанской столицы. По данным спасателей, чрезвычайная ситуация произошла на улице Толедо, 98, где живут священники прихода Вирхен-де-ла-Палома. СМИ утверждают, что взрыв задел стоящий рядом дом престарелых, большая его часть обрушилась. На месте работают экстренные службы города, в том числе полиция и скорая.

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