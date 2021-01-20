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Посольство России прокомментировало взрыв в центре Мадрида
Фото: pixabay.com

Посольство России прокомментировало взрыв в центре Мадрида

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Посольство России в Испании в курсе мощного взрыва в Мадриде и следит за ситуацией. Об этом дипведомство сообщило в среду, 20 января, вскоре после происшествия.

— Информации о пострадавших россиянах нет. Поддерживаем оперативную связь с экстренными службами города, — указано в релизе дипломатов в Twitter.

В посольстве обратили внимание на то, что многие называют утечку газа одной из наиболее вероятных причин ЧП.

Ранее стало известно о взрыве в центре испанской столицы. По данным спасателей, чрезвычайная ситуация произошла на улице Толедо, 98. СМИ утверждают, что взрыв задел стоящий рядом дом престарелых, большая его часть обрушилась. На месте работают экстренные службы города, в том числе полиция и скорая. Идет эвакуация прохожих и местных жителей.

В результате инцидента пострадали несколько человек. Пресса сообщает о шести пострадавших и 2–3 погибших. Полиция подтверждает, что есть погибшие.

По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа.

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