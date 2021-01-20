«Больше не могла видеть смерть детей»: экс-агент Хаматовой назвала причину ухода от нее

Чулпан Хаматова является учредителем фонда «Подари жизнь» / Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Бывший агент актрисы Чулпан Хаматовой Елена Болотова рассказала, почему не смогла долго работать с ней и решила уволиться. Она отметила, что артистка всегда вызывала у нее только уважение и восхищение. Но помощнице звезды пришлось заниматься и фондом «Подари жизнь», учредителем которого является Хаматова, организация помогает больным детям. Болотова не смогла постоянно видеть смерть малышей.

— С Чулпан Хаматовой мы познакомились на «Ледниковом периоде», там участвовал Миша Галустян, с которым я тогда работала. Она долго ко мне присматривалась, а потом подошла и предложила стать ее агентом. Для меня Чулпан Хаматова была актрисой недосягаемого уровня. Сначала работы с ней я загорелась фондом «Подари жизнь». Но позже поняла, что больше не могу видеть смерть детей, — рассказала Болотова в интервью на Youtube-канале Василия Конова.

Она добавила, что сотрудничала с актрисой меньше года и ушла от нее после смерти четвертого ребенка, к которому сильно привязалась. Агент отметила, что ей советовали не относиться так к больным детям, но она не смогла.

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