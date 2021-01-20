Игорь Николаев тепло поздравил Ирину Аллегрову с днем рождения
Композитор Игорь Николаев поздравил певицу Ирину Аллегрову с днем рождения. В среду, 20 января, артистке исполнилось 69 лет.
— Прекрасная женщина и не менее прекрасный музыкант, великолепная певица и не менее великолепная подруга! С днем рождения! — написал на своей странице в Instagram Николаев.
Композитор отметил, что через год у певицы юбилей, во время которого, по словам музыканта, они предадутся воспоминаниям и «напоются» своих песен.
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