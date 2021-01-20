Число обращений в ветеринарные клиники Подмосковья увеличилось

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Увеличилось число обращений в ветеринарные клиники Подмосковья в связи с похолоданием в регионе, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Жители обращаются за помощью к врачам из-за переохлаждения и обморожения домашних питомцев.

— Не стоит переохлаждать животных долгими прогулками на морозе. Особенно щенков и собак в возрасте. Желательно во время прогулки занять животное активными играми. Если есть вероятность долгого нахождения животного на улице, лучше предусмотреть одежду для питомца, — советует исполняющий обязанности министра Сергей Воскресенский.

В ведомстве отметили, что в прошлом году было всего три случая обращения с замерзшими животными, а в этом году — уже свыше 50 обращений, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ученые из Великобритании выяснили, что собаки способны различать слова не только хозяина, но и других людей, обладающих другой дикцией и интонацией, передает Nation News. Исследователи считают, что собаки понимают смысл того, о чем им рассказывают люди.

Ранее Newinform сообщило, что ученые сравнили интеллект собак и кошек. В ходе экспериментов выяснилось, что кратковременная память кошек в три раза лучше, чем у собак. Зато собаки лучше поддаются дрессуре и запоминают события.

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