Кинолог рассказал об опасности использования санитайзеров для лап собак
Кинологи не советуют хозяевам собак обрабатывать лапы животных санитайзером, поскольку это может сказаться на здоровье питомцев. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
По его словам, в состав дезинфицирующего средства входит этанол. Если собака оближет обработанные санитайзером лапы, она может отравиться или получить алкогольную интоксикацию.
Кроме того, дезинфицирующие средства могут привести к аллергии питомцев или вызвать сухость на подушечках лап, отмечает кинолог.
— Санитайзеры очень сушат кожу из-за содержащегося в них спирта, и на подушечках лап могут образоваться трещины и язвы, из-за этого собака начнет испытывать боль при ходьбе, — цитирует агентство городских новостей «Москва» Голубева.
Кинолог посоветовал вместо обработки санитайзером тщательно промывать лапы собак водой и специальными средствами для гигиены.
— После прогулки снимите защитную амуницию и очистите ее. Затем влажной салфеткой, в которой не содержится этанола, или полотенцем протрите глаза и нос животного от грязи и слюны. После этого приступайте к мытью лап в воде с легким мыльным раствором, уделяя внимание областям под когтями и между пальцев. Если лапы сильно загрязнены, можно использовать мягкую щетку, — пояснил кинолог.
Он добавил, что при наличии на теле собаки ран или свежесрезанных когтей лапы собаки можно обработать хлоргексидином.
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