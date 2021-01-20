Кинолог рассказал об опасности использования санитайзеров для лап собак

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Кинологи не советуют хозяевам собак обрабатывать лапы животных санитайзером, поскольку это может сказаться на здоровье питомцев. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, в состав дезинфицирующего средства входит этанол. Если собака оближет обработанные санитайзером лапы, она может отравиться или получить алкогольную интоксикацию.

Кроме того, дезинфицирующие средства могут привести к аллергии питомцев или вызвать сухость на подушечках лап, отмечает кинолог.

— Санитайзеры очень сушат кожу из-за содержащегося в них спирта, и на подушечках лап могут образоваться трещины и язвы, из-за этого собака начнет испытывать боль при ходьбе, — цитирует агентство городских новостей «Москва» Голубева.

Кинолог посоветовал вместо обработки санитайзером тщательно промывать лапы собак водой и специальными средствами для гигиены.

— После прогулки снимите защитную амуницию и очистите ее. Затем влажной салфеткой, в которой не содержится этанола, или полотенцем протрите глаза и нос животного от грязи и слюны. После этого приступайте к мытью лап в воде с легким мыльным раствором, уделяя внимание областям под когтями и между пальцев. Если лапы сильно загрязнены, можно использовать мягкую щетку, — пояснил кинолог.

Он добавил, что при наличии на теле собаки ран или свежесрезанных когтей лапы собаки можно обработать хлоргексидином.

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