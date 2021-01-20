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Регина Тодоренко поделилась подробностями воспитания ребенка
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регина Тодоренко поделилась подробностями воспитания ребенка

Никита Абрамов

Звезды

Телеведущая Регина Тодоренко поделилась с поклонниками историями о воспитании своего двухлетнего сына Миши. Звезда рассказала про странную литературу, которая помогла приучить ребенка к горшку.

Во время давнего путешествия по Швейцарии телеведущая наткнулась на книгу, которая являлась пособием, рассказывающем о фекалиях различных животных. В тот момент это шокировало звезду, но вот спустя несколько лет она купила сыну книгу «Что в твоем подгузнике».

— Именно эта книга помогла убедить ребенка, что горшок — отличное место для «секретных делишек». Когда сыну 2 года, наверное, можно порадоваться, что подгузник остался только на ночь! — написала Тодоренко в своем Instagram-аккаунте.

Также она поблагодарила странную, но, по ее словам, эффективную литературу.

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воспитание детейРегина Тодоренкотелеведущая
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