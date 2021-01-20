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Четыре автомобиля столкнулись на Волгоградском проспекте
Фото: depositphotos.com

Четыре автомобиля столкнулись на Волгоградском проспекте

Кирилл Николаев

Происшествия
Волгоградский проспект, ,44БКарта всех событий

Четыре автомобиля столкнулись на Волгоградском проспекте. Об этом в среду, 20 января, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Инцидент произошел в районе владения 44 Б. Из-за аварии движение в сторону области временно перекрыто. В сторону центра занята одна полоса .Информации о пострадавших нет.

Водителям посоветовали выбирать пути объезда.

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