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Волгоградский проспект, ,44Б Карта всех событий

Четыре автомобиля столкнулись на Волгоградском проспекте. Об этом в среду, 20 января, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Инцидент произошел в районе владения 44 Б. Из-за аварии движение в сторону области временно перекрыто. В сторону центра занята одна полоса .Информации о пострадавших нет.

Водителям посоветовали выбирать пути объезда.

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