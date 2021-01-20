Врач рассказала, как ухаживать за кожей зимой

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Врач-дерматовенеролог Татьяна Денисова рассказала, как ухаживать за кожей зимой, в беседе с Nation News.

В холодное время года важен уход за лицом, пилинг является одной из лучших зимних спа-процедур. Существует несколько видов: механический способ, химический пилинг на основе кислот, ультразвуковой пилинг и карбоновый лазерный пилинг.

— Отшелушивать роговой слой, обновляя кожу, необходимо всем, особенно после появления первых признаков старения. Решение о том, какой именно вид пилинга выбрать, стоит доверить косметологу, — рассказала Денисова.

Доктор подберет подходящую процедуру, ориентируясь на возраст, состояние кожи, ее тип, наличие тех или иных дефектов, уточнила эксперт.

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