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Астролог рассказала о влиянии Меркурия на отношение к детям
Фото: instagram.com/vasilisa.volodina

Астролог рассказала о влиянии Меркурия на отношение к детям

Никита Абрамов

Звезды

Астролог и телеведущая Василиса Володина рассказала своим подписчикам о влиянии Меркурия на людей. В частности, она коснулась темы отношений к детям.

— В индивидуальном гороскопе планета Меркурий символизирует всех, кого мы ощущаем молодыми, «младшими» по отношению к себе, — написала астролог.

Она отметила, что касается это в первую очередь детей. По ее словам, скоро Меркурий станет ретроградным, а это значит, что многим родителям придется пересмотреть свое отношение касательно младшего поколения и методы воспитания.

— Независимо от возраста дети всегда останутся для вас Меркурием и будут щекотать ваше чувство интеллектуального превосходства, — пишет Володина в своем Instagram-аккаунте.

Астролог отметила, что это касается даже детей, которые выросли до степени дееспособности.

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астрологияВасилиса Володинаретроградный Меркурий
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