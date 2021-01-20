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«Это дико»: Шуфутинский назвал причину запрета на въезд в Литву
Фото: shufutinsky.ru / Официальный сайт Михаила Шуфутинского

«Это дико»: Шуфутинский назвал причину запрета на въезд в Литву

Олег Сыров

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Михаил Шуфутинский заявил, что под видом «борьбы с агентами Москвы» в Литве продвигают свои меркантильные интересы местные деятели эстрады. Об этом известный певец заявил в беседе с «Вечерней Москвой».

— При всем моем огромном уважении к адвокату Александру Добровинскому, который защищает интересы Филиппа Киркорова, я не думаю, что этот вопрос можно решить в суде. Если власти Литвы решат, что для кого-то они закрывают въезд, то они это сделают. Насколько мне известно, министр иностранных дел Литвы проявил инициативу и предложил созвать комиссию для решения этого вопроса — разрешать нам въезд или нет. Насколько я знаю, пока решение не принято. Они должны дать правовую оценку вопросу и сами сделать вывод: есть ли у них основания на подобный шаг, — пояснил исполнитель.

Собеседник издания назвал инцидент банальной историей.

— С одной стороны, в Прибалтике много людей говорит по-русски. Мы выросли в одной стране, у нас много общего в культурах. С другой стороны, мы — профессионалы. Два года назад я выступал в Литве, залы были забиты. Мы везем великолепные шоу. Что оказалось хорошо для нас, заинтересованным лицам там оказалось плохо. Интересы разошлись, — резюмировал музыкант.

Артист выразил сожаление по поводу того, что из-за мелких частных интересов встреча с теми, кто ждет российских мастеров эстрады в Прибалтике, может не произойти.

— Это дико. У нас ведь нет подобных «списков» и запретов. Люди искусства приезжают и выступают, если востребованы. А там получается — нет. Меня назвали «агентом Кремля». Это смешно. Репертуар моих песен всем хорошо известен, в них нет политики, — признался исполнитель.

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Филипп КиркоровМихаил ШуфутинскийАлександр Добровинский
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