Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Пассажиры ЦППК приобрели почти 94 миллиона проездных в билетных автоматах
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Пассажиры ЦППК приобрели почти 94 миллиона проездных в билетных автоматах

Татьяна Плотникова

Транспорт

Пресс-служба АО «Центральная ППК» информирует, что за минувший год около 94 миллионов проездных документов было приобретено в билетопечатающих автоматах.

Как рассказали в компании, популярнее всего в автоматах услуга по покупке разовых проездных документов — в 2020 году было оформлено более 92,3 миллиона билетов, а это составляет 98,5 процента всех продаж в БПА.

Свыше 1,2 миллиона раз пассажиры приобрели в автоматах абонементы. На третьем месте по популярности — услуга оформления багажа (187,3 тысячи билетов).

Кроме того, свыше 55,5 миллиона проездных документов в билетопечатающих автоматах граждане оплатили безналичным способом. Доля таких платежей в 2020 году выросла на 12,1 процента.

В 2021 году ЦППК планирует установить свыше 200 новых автоматов для приобретения билетов за безналичный расчет. В них можно будет приобрести проездные документы только за безналичную оплату, сообщается на официальном сайте ЦППК.

Ранее сообщалось, что в Москве начали действовать новые тарифы на проезд.

Читайте также: Льготные проездные столичным студентам разблокируют после возвращения на очное обучение

автоматы по продаже билетовбилеты на проездЦППК
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Коренев
Алексей Коренев

Как вас дурят банки, когда берете кредит

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обнаженка или обычный страх перед старостью

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Быть Ольгой Бузовой — тяжелая работа

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Писатель — это пока не профессия

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Что-то мне лицо твое не нравится

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ждем всех, кто хочет работать

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Помер Джим, да и черт с ним

Все мнения
О проекте