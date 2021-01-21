Пассажиры ЦППК приобрели почти 94 миллиона проездных в билетных автоматах

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Пресс-служба АО «Центральная ППК» информирует, что за минувший год около 94 миллионов проездных документов было приобретено в билетопечатающих автоматах.

Как рассказали в компании, популярнее всего в автоматах услуга по покупке разовых проездных документов — в 2020 году было оформлено более 92,3 миллиона билетов, а это составляет 98,5 процента всех продаж в БПА.

Свыше 1,2 миллиона раз пассажиры приобрели в автоматах абонементы. На третьем месте по популярности — услуга оформления багажа (187,3 тысячи билетов).

Кроме того, свыше 55,5 миллиона проездных документов в билетопечатающих автоматах граждане оплатили безналичным способом. Доля таких платежей в 2020 году выросла на 12,1 процента.

В 2021 году ЦППК планирует установить свыше 200 новых автоматов для приобретения билетов за безналичный расчет. В них можно будет приобрести проездные документы только за безналичную оплату, сообщается на официальном сайте ЦППК.

Ранее сообщалось, что в Москве начали действовать новые тарифы на проезд.

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