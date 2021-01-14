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Льготные проездные столичным студентам разблокируют после возвращения на очное обучение
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Льготные проездные столичным студентам разблокируют после возвращения на очное обучение

Никита Абрамов

Город

Студенческие социальные карты студентов разблокируют после возвращения к очной форме обучения. Об этом в четверг, 14 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Что касается студентов, после того, как закончится дистанционное обучение, они вернутся на очную форму, сразу же будут разблокированы и их льготные проездные билеты, — рассказал мэр столицы в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Сергей Собянин заявил, что власти Москвы примут решение об ограничениях в связи с пандемией COVID-19 через полторы недели.

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