Сергей Собянин оценил эпидемиологическую обстановку в Москве

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Эпидемиологическая обстановка в столице остается неопределенной. Такое мнение выразил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге в четверг, 14 января.

По его словам, за время новогодних праздников уменьшился рост заболеваемости благодаря выходным дням и двукратному снижению пассажиропотока в общественном транспорте. Кроме того, каждый день прививку от коронавируса делают несколько тысяч горожан.

— С другой стороны, ощутимого снижения уровня госпитализации пока не произошло. В больницах по-прежнему находится свыше 13 тысяч человек — столько же, сколько и накануне праздников, — отметил мэр столицы.

В коронавирусных госпиталях на данный момент свободно около 7,6 тысячи коек, уточнил Сергей Собянин.

Ранее он сообщил, что в Москве на неделю продлили все ограничения, кроме тех, которые касаются школ. Так, городские вузы и колледжи будут работать в режиме дистанционного обучения или находиться на каникулах до 21 января 2021 года.

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