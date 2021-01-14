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В Москве на неделю продлили все ограничения, кроме школ
Главное
В Москве на неделю продлили все ограничения, кроме школ
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В Москве на неделю продлили все ограничения, кроме школ

Юлия Ямпольская

Город

Городские вузы и колледжи будут работать в режиме дистанционного обучения или находиться на каникулах до 21 января 2021 года. Об этом в четверг, 14 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Кроме того, в этот период так же будут работать учреждения дополнительного образования и спортивные школы.

Ранее глава города объявил о возвращении московских школьников к очному обучению с 18 января 2021 года. Он отметил, что транспортные карты учащихся будут разблокированы.

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