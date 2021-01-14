Власти Москвы примут решение по ограничением из-за COVID-19 через полторы недели

Фото: «Вечерняя Москва», Антон Гердо

Власти Москвы примут следующее решение по ограничениям в связи с пандемией COVID-19 через полторы недели. Об этом в четверг, 14 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Мы, конечно, будем смотреть, что будет происходить в ближайшую неделю-полторы, чтобы понять: это устоявшаяся, уже стабильно наметившаяся тенденция или это просто промежуточный период, который даст потом дальнейший всплеск заболевания, — рассказал мэр в эфире телеканала «Россия 24».

Ослабление ограничений зависит от развития ситуации с коронавирусом. По словам Собянина, следует дождаться следующей недели и принимать решения в зависимости от ситуации.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что школьники столицы возвращаются к очному обучению с 18 января.

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