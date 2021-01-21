Стал известен напиток, продлевающий жизнь

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Употребление гранатового сока замедляет процесс старения и защищает от развития онкологических заболеваний. Полезные свойства продукта доказали врачи.

Специалисты провели эксперимент на дрозофилах, которых поили гранатовым соком. Исследование показало, что длительность жизни самцов насекомых была продлена на 18 процентов, а длительность жизни самок — на восемь процентов. Употреблявшие напиток дрозофилы были физически активны в течение большего времени, сообщили врачи.

В гранате было обнаружено вещество, которое называется уролитин А. Оно улучшает функционирование митохондрии в клетках, что помогает предотвратить мышечную слабость и увеличить продолжительность жизни. Кроме того, ученые отметили, что гранатовый сок снижает риски развития болезней сердца и онкологических заболеваний.

Врачи советуют пить гранатовый сок ежедневно. Для мужчин напиток особенно полезен, так как при регулярном употреблении его свойства позволяют уменьшить риск развития рака простаты, уточняет Express.

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