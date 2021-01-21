Ученые рассказали о напитке, замедляющем процесс старения

Фото из Instagram (@nikanikaklubnika)

Употребление гранатового сока замедляет процесс старения и защищает от развития онкологических заболеваний. Полезные свойства продукта доказали врачи.

Специалисты провели эксперимент на насекомых дрозофилах, которых поили гранатовым соком. Исследование показало, что длительность жизни самцов насекомых была продлена на 18 процентов, а длительность жизни самок — на восемь процентов. По словам врачей, те дрозофилы, которые употребляли гранатовый сок, были активны в течение большего времени.

В гранате было обнаружено вещество, которое называется уролитин А. Благодаря ему функционирование митохондрий в клетках значительно улучшается. Эта способность помогает снижать слабость в мышцах и увеличивать продолжительность жизни.

Кроме того, ученые отметили, что гранатовый сок снижает риски развития болезней сердца. Также употребление напитка способствует снижению вероятности заболевания онкологией.

Для улучшения работы организма врачи советуют пить гранатовые напитки ежедневно. Для мужчин продукт особенно полезен, так как при регулярном употреблении его свойства позволяют уменьшить риск развития рака простаты, уточняет Express.

Читайте также: Диетолог перечислил самые полезные продукты для красивой кожи