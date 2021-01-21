Офицер украинской армии поругался с блогером, которая выбрала Россию

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Украинский офицер поругался с блогером из-за ролика, на котором девушка отдала свое предпочтение России. Об этом в четверг, 21 января, сообщает РИА Новости.

Так, на видео блогер отвечала на вопросы коллеги. В одном из них она должна была выбрать название одного из государств. Из пары Россия — США и Россия — Белоруссия девушка выбрала РФ, после чего ей предложили выбрать между Россией и Украиной. Она снова выбрала РФ.

Офицер украинской армии Анатолий Штефан назвал поступок блогера «постыдным».

— Вот тебе и патриотическое воспитание, — написал он.

Кроме того, другие граждане Украины возмутились после того, как посмотрели ролик. Их разозлило также то, что видео было снято на Майдане.

В своем ответе в социальной сети Instagram блогер отметила, что Штефан является «позором украинской армии», который «воюет с мирным населением и хочет хайпа».

Эту ситуацию будет рассматривать Министерство обороны Украины, заключила девушка.

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