Офицер украинской армии поругался с блогером, которая выбрала Россию
Украинский офицер поругался с блогером из-за ролика, на котором девушка отдала свое предпочтение России. Об этом в четверг, 21 января, сообщает РИА Новости.
Так, на видео блогер отвечала на вопросы коллеги. В одном из них она должна была выбрать название одного из государств. Из пары Россия — США и Россия — Белоруссия девушка выбрала РФ, после чего ей предложили выбрать между Россией и Украиной. Она снова выбрала РФ.
Офицер украинской армии Анатолий Штефан назвал поступок блогера «постыдным».
— Вот тебе и патриотическое воспитание, — написал он.
Кроме того, другие граждане Украины возмутились после того, как посмотрели ролик. Их разозлило также то, что видео было снято на Майдане.
В своем ответе в социальной сети Instagram блогер отметила, что Штефан является «позором украинской армии», который «воюет с мирным населением и хочет хайпа».
Эту ситуацию будет рассматривать Министерство обороны Украины, заключила девушка.
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