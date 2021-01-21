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«Прям девочка 15-летняя»: Алсу восхитила поклонников снимками без косметики
Фотография из Instagram

«Прям девочка 15-летняя»: Алсу восхитила поклонников снимками без косметики

Анастасия Волоснова

Звезды

Певица Алсу выложила в своем Instagram-аккаунте серию фотографий без макияжа. Подписчики оценили натуральную красоту звезды.

На всех трех снимках Алсу делает селфи в домашней обстановке. Певица не нанесла на лицо косметику и не сделала укладку волос, из-за чего они непослушно вьются. Улыбаясь, звезда смотрит в камеру и поправляет прическу рукой. Одета она в черную футболку с маленькой эмблемой бульдога.

— Натуральная, — подписала певица пост на французском.

Поклонники восхитились естественной красотой девушки и отметили, что без макияжа она выглядит моложе своих лет.

«Такая хорошенькая! Прям девочка 15-летняя. Алсу, вы не меняетесь — хорошие гены»; «Мейк совсем не нужен, красота»; «Главное, здоровый цвет лица и ясные глаза. Что может быть прекрасней?»; «Спасибо за честность!» — написали поклонники под публикацией.

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подписчикибез макияжаАлсу
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