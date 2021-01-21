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Сиделка призналась в убийстве пенсионерки в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Сиделка призналась в убийстве пенсионерки в Москве

Ксения Монахова

Происшествия
Россия, Москва, Угловой переулок Карта всех событий

Правоохранители задержали 31-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве пенсионерки. Об этом рассказали в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

По данным ведомства, 20 января в квартире жилого дома в Угловом переулке было обнаружено тело 83-летней женщины с признаками насильственной смерти. У пенсионерки было обнаружено колото-резаное ранение в области шеи.

— По подозрению в совершении указанного преступления задержана 31-летняя сиделка, которая в ходе допроса полностью признала свою вину, а также сообщила следствию, что внезапно приняла решение об убийстве пенсионерки, — отметили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по часть 1 статьи 105 Уголовного кодекса России («Убийство»). Отмечается, что следствие планирует предъявить задержанной обвинение и ходатайствовать об аресте перед судом.

В рамках расследования 31-летней женщине будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Также состоится проверка по выяснению, каким образом обвиняемая была трудоустроена в семью.

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