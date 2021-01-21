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«Как вы все трое похожи!»: поклонников растрогало фото Костюшкина с детьми
Фото: youtube.com/Super

«Как вы все трое похожи!»: поклонников растрогало фото Костюшкина с детьми

Анастасия Волоснова

Звезды

Певец Стас Костюшкин поделился с подписчиками шуточным семейным фото. На снимке артист корчит рожицы вместе со своими детьми.

На новом снимке в своем Instagram-аккаунте Костюшкин с двумя его сыновьями выстроились в ряд, показывая перед камерой языки. Семья развлекается так в отсутствие мамы, уточнил певец.

— Если мамы нет дома, — с иронией подписал снимок Костюшкин.

Забавная семейная фотография развеселила подписчиков. Их умилили сыновья певца.

«Боже, как же вы все трое похожи! Сразу видно, что родная кровь!»; «Какие чудесные чудики»; «Какие классные ребята»; «Так смешно, что у каждого разная форма языка!»; «Супер, вы классные пацаны»; «Хорошая идея. Нужно так сделать с моими семью сыновьями», — написали фанаты в комментариях.

Жена Костюшкина под постом в шутку написала, что она «вообще-то дома».

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семьяСтас Костюшкиндети
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