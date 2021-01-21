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Оксана Пушкина рассказала о необходимости принятия закона о домашнем насилии
Фото: pixabay.com

Оксана Пушкина рассказала о необходимости принятия закона о домашнем насилии

Алина Иванова

Общество

Заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина рассказала о необходимости принятия закона о домашнем насилии на всероссийской online-конференции «Дом без насилия», сообщает «Москва 24».

Законопроект полностью готов, но механизмов борьбы с этой проблемой в настоящее время нет, отметила депутат.

— И все мы победим эту проблему только тогда, когда этот закон будет принят, — заявила Пушкина.

Она также подчеркнула, что важно обратить внимание общества на тему домашнего насилия и необходимо сформировать практические рекомендации действий, если это произошло.

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