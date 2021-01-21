Цымбалюк-Романовская объяснила, что на самом деле убило Джигарханяна

Фото: Instagram/vitalinaromanovskaya

Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская объяснила, что на самом деле убило популярного артиста. По ее словам, ему ни в коем случае нельзя было менять образ жизни.

— Ему категорически нельзя было менять образ жизни. У него был второй инсульт в конце 2009 года, был достаточно тяжелый, я уже приезжала к нему, чтобы помочь. Он переносил его очень тяжело. Он заново должен был вспомнить многие вещи, память восстанавливать. Мне объяснили, что если я его хочу сохранить как артиста и публичную личность, то я должна все делать, чтобы он сохранил тот образ жизни, к которому привык. Он не должен сесть дома, но он действительно не мог жить без театра, — пояснила собеседница.

Она подчеркнула, что Джигарханяна несколько раз госпитализировали, потому что «у него все время были какие-то осложнения» и проблемы с легкими, почками, сердцем, был диабет.

— Он не оставался в стационаре, ему назначали капельницу, ему делали ее утром, а потом я его увозила в театр, дальше мы ехали домой. Он привык быть востребованным. До нашего развода он дважды в месяц выходил на сцену, — объяснила Цымбалюк-Романовская.

После развода Джигарханян не выходил на сцену, кроме того, ему стало хуже после переезда по съемным квартирам, потому что они ему не нравились, ему было некомфортно.

— Его разбила смена образа жизни, он не смог это пережить, — считает собеседница.

Видео опубликовано на YouTube.

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