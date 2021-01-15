Цымбалюк-Романовская пообещала «выписать» Джигарханяна из роскошной квартиры в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Армена Джигарханяна «выпишут» из квартиры в Москве, которую он приобрел вместе со своей бывшей женой, пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Об этом экс-супруга народного артиста СССР рассказала корреспонденту «Вечерней Москвы».

Ранее женщина сообщила журналистам, что после смерти актера продолжает «жить с ним» в столичной квартире на Рублевском шоссе. Цымбалюк-Романовская призналась, что не выписала покойного Джигарханяна из апартаментов, поскольку «он не мешает». При этом речь идет о жилье площадью 134 квадратных метра. После роскошного ремонта его оценили примерно в 30 миллионов рублей.

В разговоре с «ВМ» пианистка уточнила, что скоро «выпишет» покойного экс-супруга из квартиры, но на сегодняшний день она просто не успела это сделать.

— Это правда, я пока еще не выписала его, так как не успела этим заняться. Но придется, а как же иначе? Так положено, — сказала бывшая жена артиста.

@vitalinaromanovskaya / Фотография из официального аккаунта Виталины Цымбалюк-Романовской в Instagram

Она также заявила об искажении прессой ее слов о «призраке Джигарханяна». СМИ писали, что дух актера якобы приходит к экс-супруге и общается с ней, однако это не совсем так.

— У меня не было такого, чтобы он прямо приходил. Видимо, у меня изменились эмоциональные ощущения после его ухода, но не до такой степени, чтобы разговаривать с призраком. Я ведь все еще в своем уме. Но я действительно скучаю по нему, у меня есть эти эмоции, — пояснила Цымбалюк-Романовская.

Напомним, Армен Джигарханян умер в ночь на 14 ноября 2020 года. Ему было 85 лет. Народного артиста СССР проводили в последний путь в Московском драматическом театре. 17 ноября его похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве.

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