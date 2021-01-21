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Тело экс-хоккеиста «Спартака» обнаружили в Ленобласти
Фото: youtube.com/ТБН

Тело экс-хоккеиста «Спартака» обнаружили в Ленобласти

Юлия Ямпольская

Происшествия

Бывший хоккеист «Спартака» Станислав Агафонов был найден мертвым в частном доме в деревне Вартемяги Ленинградской области. Об этом в четверг, 21 января, сообщает телеканал РЕН ТВ.

В полицию обратился его знакомый. Он рассказал, что на протяжении нескольких дней Агафонов не выходил на связь. Вскоре мужчина приехал к бывшему хоккеисту домой, залез в коттедж через открытое окно и обнаружил Агафонова мертвым.

Станислав Агафонов выступал за такие столичные клубы, как «Спартак», «Крылья Советов», ЦСКА. С 2012 года он работал тренером.

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