Тело экс-хоккеиста «Спартака» обнаружили в Ленобласти

Фото: youtube.com/ТБН

Бывший хоккеист «Спартака» Станислав Агафонов был найден мертвым в частном доме в деревне Вартемяги Ленинградской области. Об этом в четверг, 21 января, сообщает телеканал РЕН ТВ.

В полицию обратился его знакомый. Он рассказал, что на протяжении нескольких дней Агафонов не выходил на связь. Вскоре мужчина приехал к бывшему хоккеисту домой, залез в коттедж через открытое окно и обнаружил Агафонова мертвым.

Станислав Агафонов выступал за такие столичные клубы, как «Спартак», «Крылья Советов», ЦСКА. С 2012 года он работал тренером.

Читайте также: Полковник милиции в отставке найден мертвым в Москве