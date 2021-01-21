Расследование дела подозреваемого в убийствах бизнесмена Быкова завершили в Красноярске

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Расследование дела бизнесмена Анатоля Быкова об организации убийства двух человек завершили в Красноярске. Об этом в четверг, 21 января, сообщили в пресс-службе СК РФ.

На данный момент уголовное дело направили прокурору для решения вопроса об утверждении заключения обвинения, а также последующего направления дела в суд.

В сентябре Быкову предъявили окончательное обвинение в организации убийства.

Фабула дела Быкова

По данным СК, в первой половине 1994 года у 23-летнего Александра Наумова, работавшего на Быкова в составе его преступной банды, произошел с ним конфликт. Молодой человек посчитал, что начальник отдавал ему слишком незначительную долю с доходов от совместной деятельности. В результате между ними развилась взаимная неприязнь.

Через некоторое время перед автомобилем, в котором ехал предприниматель, произошел взрыв. Быков предположил, что за этим стояли Наумов и его друг Кирилл Войтенко. Тогда бизнесмен поручил своему приближенному — Владимиру Татаренкову — и членам группы расправиться с организаторами покушения.

24 июля 1994 года исполнители заказного убийства Сергей Бакуров и Владимир Чучков расстреляли машину, в которой молодые люди ехали по территории Свердловского района краевого центра, из автомата и пистолета.

Ранее правоохранители сумели задержать киллеров. Их приговорили к пожизненному лишению свободы. Впоследствии организатора преступления осудили на 13 лет тюрьмы.

Осужденный Татаренко далее сознался в том, что за организацией двойного убийства стоял Анатолий Быков, в отношении которого было возбуждено уголовное дело.

Что известно о деятельности Анатолия Быкова

С 1998-го по 2000-й Анатолий Быков возглавлял совет директоров Красноярского алюминиевого завода. С 1997-го по 2016-й он был депутатом законодательного собрания Красноярского края.

В 2013 году бизнесмен стал руководителем регионального отделения политической партии «Патриоты России». На выборах в городской совет депутатов Красноярска оно получило голоса 25,62 процента избирателей.

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