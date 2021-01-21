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Галкин похвастался старинной люстрой
Фото: instagram.com/allapugachevaandherfamily

Галкин похвастался старинной люстрой

Анастасия Колоскова

Звезды

Максим Галкин показал подписчикам своего Instagram-аккаунта старинную люстру, которая украшает холл его с Пугачевой замка. Вместе с сыном Гарри артист решил поменять в ней лампочки.

По словам Галкина, люстру он нашел на аукционе после долгих поисков. Старинная уникальная модель находилась в таком состоянии, что шоумен смог выторговать себе приличную скидку. Ее реставрация заняла целый год.

Французские специалисты сделали возможным подключения люстры к электричеству. Сам шоумен установил подъемный механизм, с помощью которого в устройстве можно менять лампочки. Как уверяет звездный отец, этим он занимается вместе с сыном.

— Гарик обожает все механизмы, поэтому мы меняем лампочки вместе. Единственная небольшая сложность —когда люстра опущена, она обесточена, поэтому надо точно запомнить, какие лампочки перегорели, — написал Галкин.

«Как здорово!!! Восхищаюсь тем, как Вы взаимодействуете с детьми. В очередной раз повторюсь — ваши видео это очень важный социальный проект», — оценили педагогический талант шоумена поклонники.

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Алла ПугачеваМаксим Галкиндети Пугачевой и Галкина
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