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Цымбалюк-Романовская объяснила, почему у них с Джигарханяном не было детей
Фото: youtube.com/Super

Цымбалюк-Романовская объяснила, почему у них с Джигарханяном не было детей

Василий Плиткин

Звезды

Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что у них не было детей, потому что «поздно было это обсуждать».

— Это было понятно, что это поздно. Я настолько была с ним счастлива, что не пыталась прогнозировать, — объяснила собеседница.

По словам Цымбалюк-Романовской, пока был жив Джигарханян, никакие другие варианты завести ребенка не рассматривались:

— Это не обсуждалось. Об этом не думалось, мысль была исключена. Я не отказывалась от этого — я жила той жизнью, которой хотелось. Он переживал смерть дочери, он хотел ребенка, но мы понимали, что детей не будет. Как я могла склонять человека? Это было бы глупо с моей стороны, — заявила женщина.

Виталина подчеркнула, что постоянно помогала Джигарханяну, поэтому на ребенка у нее не было бы сил и времени, к тому же они несколько лет жили в однокомнатной квартире.

— Он сам был для меня как ребенок. С ним столько же времени нужно было проводить, сколько и с ребенком. Я всегда была рядом. Это было прекрасно, это меня не изматывало, — подытожила Цымбалюк-Романовская.

Видео опубликовано на YouTube.

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