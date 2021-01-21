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«Не понимал, что подписывает»: Цымбалюк-Романовская рассказала о завещании Джигарханяна
Фото: youtube.com / Super

«Не понимал, что подписывает»: Цымбалюк-Романовская рассказала о завещании Джигарханяна

Василий Плиткин

Звезды

Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что при жизни артиста они обсуждали его завещание, написанное в 2015 году.

— В тот момент, когда он решил разводиться, я там была, спросила, хочет ли он что-то оставить Степану (приемный сын Джигарханяна, — примеч. «ВМ»), он сказал. что ни в коем случае. Я уверена, что уже были написаны другие бумаги, вернее, подписаны Арменом Борисовичем. Что давали, то и подписывал, он же не понимал, что подписывал, — заявила Виталина.

Она добавила. что в браке ничего совместно приобретено не было, и она не пыталась выяснить судьбу завещания, написанного в 2015 году. В этом завещании Цымбалюк-Романовская была единственной наследницей.

— То, что на мне числится, по закону приобретено мной. У нас не было деления имущества, просто от меня хотели избавиться и посадить в тюрьму, — считаетсобеседница.

Видео опубликовано на YouTube.

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Армен ДжигарханянВиталина Цымбалюк-Романовскаяинтервью
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