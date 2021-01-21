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Омбудсмен рассказала о подростках, готовивших нападение на школу в Подмосковье
Фото: Pixabay / Jabbacake

Омбудсмен рассказала о подростках, готовивших нападение на школу в Подмосковье

Юлия Ямпольская

Происшествия

Подростки, которые были задержаны за подготовку вооруженного нападения на подмосковную школу, характеризуются положительно. Об этом в четверг, 21 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксению Мишонову.

По ее словам, на данный момент специалисты проверяют поступающую информацию. Она отметила, что оба парня не попадали в поле зрения органов системы профилактики.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали двоих подростков, которые, возможно, готовили вооруженное нападение на школу в Подмосковье. Уточняется, что инцидент произошел в Люберецком районе. Злоумышленниками оказались ученик десятого класса одной из школ Московской области, а также учащийся первого курса образовательного комплекса.

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