СМИ: В Подмосковье задержали подростков, планировавших вооруженное нападение на школу

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Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подростков, которые, возможно, готовили вооруженное нападение на школу в Подмосковье. Об этом в четверг, 21 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Уточняется, что инцидент произошел в Люберецком районе. Задержанные с февраля 2020 года узнали об идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях из видеоматериалов на YouTube. По словам подростков, они стали обсуждать план нападения на школу в Подмосковье с использованием холодного и огнестрельного оружия.

Сотрудники полиции задержали ученика 10-го класса одной из школ Московской области, а также учащегося первого курса образовательного комплекса.

— У подростков также были найдены два предмета, конструктивно схожих с огнестрельным оружием, изготовленным кустарным способом, девять пиротехнических изделий (петарды) вместе с металлическими пулями, которые являются металлическими наконечниками на петардах при стрельбе, тактические перчатки, черный плащ, маска, белая футболка с надписью «Естественный отбор» на английском языке, — уточнили в правоохранительных органах.

В отношении задержанных начали проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.

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