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ЕСПЧ признал обвинения Грузии против РФ по Южной Осетии необоснованными
Фото: Пресс-служба ЕСПЧ

ЕСПЧ признал обвинения Грузии против РФ по Южной Осетии необоснованными

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал необоснованными обвинения Грузии в отношении России из-за событий, которые произошли в августе 2008 года в Южной Осетии. Об этом в четверг, 21 января, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РФ.

Уточняется, что по итогам рассмотрения данного дела ЕСПЧ решил, что на РФ не может возлагаться ответственность по Конвенции о защите прав человека и основных свобод за случаи, которые произошли «в ходе отражения российскими военнослужащими нападения грузинской армии на миротворческий контингент и местное гражданское население» с 8 по 12 августа 2008 года.

Кроме того, ЕСПЧ не оказал поддержку грузинским властям в вопросе о якобы вторжении Вооруженных сил России на территорию Южной Осетии 7 августа 2008 года.

Также ЕСПЧ не установил случаев нарушения российскими военными прав гражданского населения в ходе вышеперечисленных событий.

Вооруженный конфликт в Южной Осетии

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия обстреляла Южную Осетию, используя установки залпового огня «Град». Грузинские войска также совершили нападение на республику и уничтожили часть ее столицы Цхинвала.

Выступая в защиту южноосетинцев, Россия ввела свои войска и через пять дней боевых действий выдворила грузинских солдат из региона.

26 августа 2008 года РФ признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. В российском руководстве неоднократно подчеркивали, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии, в связи с чем пересмотру не подлежит.

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ГрузияРоссияЮжная Осетия
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