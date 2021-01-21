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Подписчики раскритиковали Юлию Савичеву за макияж у трехлетней дочери
Фото: instagram.com/yuliasavicheva

Подписчики раскритиковали Юлию Савичеву за макияж у трехлетней дочери

Анастасия Колоскова

Звезды

Певица Юлия Савичева рассказала в соцсетях, что ее трехлетняя дочь часто возвращается из детского сада с макияжем, который той делает подружка. Артистка призналась, что не видит в этом ничего плохого, однако не все подписчики разделили ее оптимизм.

По словам Юлии, она сама мечтала в детстве накрасить губы перед садиком, однако мама не разрешала ей этого сделать. Певица не разделяет взгляды родительницы на воспитание и видит в такой забаве ее дочери творчество и способ познания мира.

Подписчики звезды в Instagram разделились на два лагеря. Одни из поддержали Юлию и восхитились мудростью ее воспитания дочери, которая живет вместе с бабушкой по папиной линии в Португалии.

«Пока ты маленькая, безумно хочется краситься (по себе помню), потом взрослеешь и понимаешь, что косметика — не главное»; «Моя дочь в 4е года не идет в сад пока не накрасит глаза розовыми тенями»; «Это девочка! Им все это интересно! Меня это умиляет!» — поделились мнениями фолловеры.

Однако нашлись и те, кто обрушился на артистку с критикой.

«Думаю Ваша мама была права...», — заметила в комментариях коллега Савичевой Елена Ваенга.

«Это не творчество, это погружение во взрослую жизнь. Завтра она придет и скажет: Мама, я мальчик. Тоже творчеством обзовете?», — возмутилась еще одна подписчица.

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воспитание детейдочьЮлия Савичева
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