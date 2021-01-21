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Чубайс попросил освободить его с занимаемых постов в РСПП
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Чубайс попросил освободить его с занимаемых постов в РСПП

Юлия Ямпольская

Внутренняя политика

Экс-глава Роснано Анатолий Чубайс попросил снять его со всех занимаемых постов в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом в четверг, 21 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию.

Уточняется, что Александр Шохин, президент РСПП, подтверждает, что Чубайс направил в Союз заявление с просьбой освободить его от занимаемых постов. Его рассмотрят в «установленном порядке», рассказали в организации.

Напомним, после отставки с поста главы Роснано Анатолий Чубайс был назначен спецпредставителем президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

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