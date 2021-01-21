Путин дал поручения правительству по восстановлению экономики в стране

Фото: Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин провел большое совещание с кабинетом министров по экономическим вопросам и дал поручения по восстановлению экономики в стране на 2021 год.

По словам президента, в 2020 году «глубина экономического спада» была меньше, чем в других странах. При этом, по словам главы государства, в прошлом году слегка ускорилась инфляция, она превысила целевой ориентир Банка России, составив 4,9 процента.

Владимир Путин уточнил, что по отдельным группам товаров, чаще всего продовольственным, цены выросли заметно — на 6,7 процента.

— Но мы знаем, что по отдельным группам скачок был значительным, заметным, в том числе из-за повышения мировых цен на продукты питания и ряда других факторов, — сказал президент.

Он предложил кабмину вернуться к теме стабилизации цен на продукты и обсудить ее с учетом результатов января, передает РИА Новости.

— Важно не просто вернуть ключевые макроэкономические показатели на докризисный уровень, а выйти на устойчивую траекторию развития, — добавил Владимир Путин.

Это касается не только экономики страны, но и социальной сферы, демографии, экологии и других важнейших направлений, подчеркнул глава государства.

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