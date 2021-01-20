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Путин и Лукашенко обсудили совместную борьбу с пандемией коронавируса
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин и Лукашенко обсудили совместную борьбу с пандемией коронавируса

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Владимир Путин и Александр Лукашенко созвонились и обсудили вопросы борьбы с коронавирусом. О телефонном разговоре президентов России и Белоруссии рассказали в Кремле в среду, 20 января.

Как стало известно, политики подискутировали о ряде актуальных вопросов двусторонней повестки дня, включая взаимодействие Москвы и Минска в рамках Союзного государства.

— Затронута тематика противодействия распространению коронавирусной инфекции, — добавили в пресс-службе Кремля.

Ранее Лукашенко признался, что считает Путина другом.

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