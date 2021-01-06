Лукашенко признался, что считает Путина другом

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Александр Лукашенко признался, что считает Владимира Путина своим другом. Об этом президент Белоруссии сообщил в интервью программе «Действующие лица» с Наилей Аскер-заде.

Фрагмент передачи журналистка выложила в своем Telegram-канале.

По словам белорусского лидера, президент Украины не вызывает в нем аналогичных чувств.

— Я зла не держу на Володю Зеленского. Но с колена бы я с ним не здоровался, — пояснил Лукашенко.

Глава Белоруссии также заявил о своем намерении выстраивать отношения с Соединенными Штатами Америки.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что вопрос о его президентстве можно решить только путем выборов.

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