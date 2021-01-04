Генпрокурор Белоруссии пригрозил уголовной ответственностью организаторам протестов

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Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что ведомство намерено в ближайшее время привлечь к уголовной ответственности организаторов протестов в стране.

По словам Шведа, правоохранительные органы Белоруссии исходят из понимания, что «руководство этими действиями зачастую исходит из-за рубежа, из единого центра». Генпрокурор отметил, что его ведомство готово это «связывать в один узел: центр, который руководил определенными действиями, и последствия этих действий – на улицах, на железной дороге, поджоги, взрывы и так далее», поскольку «это все – элементы радикализации этих так называемых мирных протестных акций».

Швед подчеркнул, что протестные акции носят отнюдь не мирный характер, что дает правовые основания привлечь их организаторов к уголовной ответственности.

— Когда из центра дают команду «убей», «подожги», «взорви», тогда наступает ответственность не только тех, кто это делал, но и давал команды из-за рубежа, — заявил генпрокурор в эфире телеканала «Беларусь 1».

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

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