«Прелестнейшая»: Светлана Ходченкова отметила день рождения откровенным снимком

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Актриса Светлана Ходченкова, которая в четверг, 21 января, отмечает 38-летие, опубликовала в Instagram-аккаунте снимок, где позирует в откровенном образе.

Знаменитость предстала перед подписчиками на расстеленной постели в мужской белой рубашке, надетой на голое тело, черных колготках в сеточку и лодочках на шпильках.

— Но сначала шампанское, — подписала она снимок на английском языке.

Подписчики поспешили выразить актрисе свои поздравления.

«С праздником, прелестнейшая»; «Вы самая лучшая, всего самого наилучшего»; «Прекрасная леди! Здоровья! Любви! Сбычи мечт и настроений улыбательных»; «Наша Мэрилин Монро! Интригующая красавица!» — написали они в комментариях.

Читайте также: Подписчики раскритиковали Юлию Савичеву за макияж у трехлетней дочери