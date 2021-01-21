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«Прелестнейшая»: Светлана Ходченкова отметила день рождения откровенным снимком
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

«Прелестнейшая»: Светлана Ходченкова отметила день рождения откровенным снимком

Анастасия Колоскова

Звезды

Актриса Светлана Ходченкова, которая в четверг, 21 января, отмечает 38-летие, опубликовала в Instagram-аккаунте снимок, где позирует в откровенном образе.

Знаменитость предстала перед подписчиками на расстеленной постели в мужской белой рубашке, надетой на голое тело, черных колготках в сеточку и лодочках на шпильках.

— Но сначала шампанское, — подписала она снимок на английском языке.

Подписчики поспешили выразить актрисе свои поздравления.

«С праздником, прелестнейшая»; «Вы самая лучшая, всего самого наилучшего»; «Прекрасная леди! Здоровья! Любви! Сбычи мечт и настроений улыбательных»; «Наша Мэрилин Монро! Интригующая красавица!» — написали они в комментариях.

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