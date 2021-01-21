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Женщина родила в машине в сопровождении сотрудников ГИБДД Москвы
Фото: Официальный сайт мэра Москвы (www.mos.ru)

Женщина родила в машине в сопровождении сотрудников ГИБДД Москвы

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

Сотрудники столичной полиции помогли рожающей женщине добраться до роддома. Об этом в четверг, 21 января, сообщили в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

На Ленинском проспекте к сотрудникам ГИБДД обратился мужчина. Он рассказал о том, что в его автомобиле находится жена, у которой начались роды. Мужчина пояснил, что боится не успеть вовремя добраться до больницы и попросил помощи у полицейских. Они приняли решение сопроводить автомобиль с будущей мамой.

В результате женщина родила сына прямо в машине. По прибытии в роддом врачи встретили семейную пару. Своевременный приезд в больницу позволил избежать неприятных последствий, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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