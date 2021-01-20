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Провалившегося под лед мужчину спасли в Подмосковье
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Провалившегося под лед мужчину спасли в Подмосковье

Татьяна Плотникова

Происшествия

Неравнодушные граждане спасли мужчину, который провалился под лед при попытке пересечь канал имени Москвы в подмосковной деревне Драчево.

Как рассказали в пресс-службе регионального главка Министерства внутренних дел, двое сотрудников правоохранительных органов во время несения службы, подъезжая к каналу, заметили на противоположном берегу двух водителей снегоходов, пытавшихся привлечь к себе внимание и просивших о помощи.

Впоследствии выяснилось, что под лед водоема провалился мужчина. Очевидцы происшествия вытащили его из воды и на снегоходе перевезли к месту, где их ждали стражи правопорядка.

Сотрудники правоохранительных органов передали пострадавшего медикам, мужчину доставили в больницу, а вечером того же дня выписали в удовлетворительном состоянии. Потерпевший выразил благодарность водителям снегоходов за свое спасение и сотрудникам ГИБДД за помощь, сообщает «МВД Медиа».

Ранее в МЧС рассказали, как следует осуществлять переправу по льду пешком или в автомобиле, чтобы избежать происшествий.

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